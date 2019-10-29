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«Спартак» одолел «Йокерит», одержав пятую победу подряд

«Спартак» одолел «Йокерит», одержав пятую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на домашней площадке оказался сильнее финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Олега Знарка одержали пятую победу подряд, у «джокеров» — четвёртое поражение в шести встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период получился результативным, соперники забросили по две шайбы. У хозяев авторами голов стали форварды Михаил Котляревский и Александр Хохлачёв, на что финский клуб ответил точными бросками нападающих Антти Оксанена и Марко Анттилы. На 26-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд, гол в актив записал защитник Патрик Херсли. Точку во встрече поставил Мартиньш Карсумс.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Йокерит
Хельсинки
1:0 Котляревский (Херсли) – 08:18' (5x5)   2:0 Хохлачёв (Кутейкин) – 08:56' (5x5)   2:1 Оксанен – 16:24' (5x5)   2:2 Анттила – 19:53' (3x5)   3:2 Херсли (Кокарев, Котляревский) – 26:05' (5x5)   4:2 Карсумс (Ганзл) – 59:53' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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