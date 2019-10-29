«Спартак» одолел «Йокерит», одержав пятую победу подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на домашней площадке оказался сильнее финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Олега Знарка одержали пятую победу подряд, у «джокеров» — четвёртое поражение в шести встречах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первый период получился результативным, соперники забросили по две шайбы. У хозяев авторами голов стали форварды Михаил Котляревский и Александр Хохлачёв, на что финский клуб ответил точными бросками нападающих Антти Оксанена и Марко Анттилы. На 26-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд, гол в актив записал защитник Патрик Херсли. Точку во встрече поставил Мартиньш Карсумс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



