ХК «Сочи» победил «Салават Юлаев» в первом матче Андриевского

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» на домашней площадке переиграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 3:1. Это первый матч Александра Андриевского в качестве главного тренера черноморского коллектива.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт был открыт уже на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Салавата» Александр Кадейкин. На 45-й минуте черноморской команде удалось сравнять счёт усилиями форварда Ильи Крикунова, забившего свой 100-й гол в КХЛ. Вскоре хозяева вышли вперёд, точный бросок в актив записал форвард Степан Старков. Окончательный счёт установил Денис Мосалёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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