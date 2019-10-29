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ХК «Сочи» победил «Салават Юлаев» в первом матче Андриевского

ХК «Сочи» победил «Салават Юлаев» в первом матче Андриевского
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» на домашней площадке переиграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 3:1. Это первый матч Александра Андриевского в качестве главного тренера черноморского коллектива.

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Счёт был открыт уже на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Салавата» Александр Кадейкин. На 45-й минуте черноморской команде удалось сравнять счёт усилиями форварда Ильи Крикунова, забившего свой 100-й гол в КХЛ. Вскоре хозяева вышли вперёд, точный бросок в актив записал форвард Степан Старков. Окончательный счёт установил Денис Мосалёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Сергеев, Кугрышев) – 03:51' (5x5)   1:1 Крикунов (Петров) – 44:11' (5x5)   2:1 Старков (Эллис, Калетник) – 48:37' (5x5)   3:1 Мосалёв – 59:32' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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