Крикунов стал четвёртым главным тренером в истории КХЛ, одержавшим 300 побед

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» обыграло «Авангард». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды Владимира Крикунова.



Для наставника бело-голубых эта победа стало 300-й в КХЛ. Крикунов стал четвёртым главным тренером в истории КХЛ, достигшим подобной отметки. Рекорд принадлежит главному тренеру «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову (401), второе место занимает наставник «Спартака» Олег Знарок (372), топ-3 замыкает Зинэтула Билялетдинов (360).



Крикунов во второй раз в карьере возглавил московское «Динамо» в октябре 2018 года. Под его руководством бело-голубые пробились в полуфинал Кубка Гагарина в Западной конференции, где проиграли будущему чемпиону ЦСКА (1-4). В нынешнем сезоне «Динамо» идёт на втором месте Запада, уступая только лишь ЦСКА. В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге.

Московское «Динамо» продлило победную серию, обыграв «Авангард»