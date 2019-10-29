Андригетто передразнил Шипачева после нарушения правил

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Владимира Крикунова выиграли четвёртый матч подряд, финалист последнего Кубка Гагарина проиграл четыре из пяти последних встреч.



В концовке третьего периода форвард гостей Свен Андригетто заработал удаление на Вадиме Шипачёве. После свистка хоккеист «ястребов» передразнил Шипачёва, изобразив его движение после удара клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт за четыре секунды до второго перерыва, отличился Шипачёв. Гол стал единственным во встрече. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров, отразивший все 29 бросков соперника.



