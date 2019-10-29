Хартли: не знаю ответа на вопрос, вернётся Щербак в «Авангард» или нет
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с московским «Динамо» (0:1) рассказал о ситуации с нападающим Никитой Щербаком, которого отправили в список отказов.
«Вернётся ли Щербак в «Авангард»? Откровенно говоря, я не знаю. Мы договорились с Максимом Сушинским, что если он не будет проходить в топ-6, то мы дадим ему шанс продолжить карьеру в другой команде. Извините, но к сожалению, я не знаю ответа на ваш вопрос», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В нынешнем сезоне Щербак принял участие в 16 матчах, набрав 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафа. Ранее «ястребы» поменяли условия трёхлетнего контракта Щербака, снизив общую сумму соглашения со 180 до 120 млн рублей.
«Авангард» отправил Никиту Щербака в список отказов
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