Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли: не знаю ответа на вопрос, вернётся Щербак в «Авангард» или нет

Хартли: не знаю ответа на вопрос, вернётся Щербак в «Авангард» или нет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с московским «Динамо» (0:1) рассказал о ситуации с нападающим Никитой Щербаком, которого отправили в список отказов.

«Вернётся ли Щербак в «Авангард»? Откровенно говоря, я не знаю. Мы договорились с Максимом Сушинским, что если он не будет проходить в топ-6, то мы дадим ему шанс продолжить карьеру в другой команде. Извините, но к сожалению, я не знаю ответа на ваш вопрос», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне Щербак принял участие в 16 матчах, набрав 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафа. Ранее «ястребы» поменяли условия трёхлетнего контракта Щербака, снизив общую сумму соглашения со 180 до 120 млн рублей.

«Авангард» отправил Никиту Щербака в список отказов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019