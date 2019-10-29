Хартли: у «Авангарда» проблемы с реализацией. Это проверка характера команды

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с московским «Динамо» (0:1).



«Сложный получился матч. Мы могли захватить контроль над игрой, ведь много играли в большинстве, но соперник забил поздний гол в раздевалку в конце второго периода. А когда счёт уже был 0:1, конечно, мы должны были забивать, но сейчас у нас проблемы с реализацией моментов. Это проявляется как в равных составах, так и в большинстве. Но это проверка характера всей команды. У нас много лидеров, и мы найдём выход из сложившейся ситуации.



Мы здорово сыграли против Шипачёва. Но в той ситуации с голом он отличился из-за ворот. Здесь нельзя было терять концентрацию ни на минуту. Он игрок мирового класса, отлично разыгрывает комбинации и забивает. Надо быть собранным, когда он находится на льду.



Что касается спецбригад, вы знаете, это такое дело, что всегда есть взлёты и падения. Несколько недель назад с меньшинством всё было не очень хорошо, а сейчас играем просто потрясающе. Но в последние пять-шесть матчей плохо даётся большинство. Мы медленно двигаем шайбу, медленно принимаем решения. Это совсем не то, что мы должны демонстрировать. Это хрупкая ситуация, в которой легко потерять уверенность. Сегодня надо отдать должное сопернику. Пока у нас не получается», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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