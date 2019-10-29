Креативная причёска фаната и потасовка игроков. Фото матча «Динамо» — «Авангард»

29 октября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Подопечные Владимира Крикунова выиграли четвёртый матч подряд, финалист последнего Кубка Гагарина проиграл четыре из пяти последних встреч.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт за четыре секунды до второго перерыва, отличился нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв. Гол стал единственным во встрече. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров, отразивший все 29 бросков соперника.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.