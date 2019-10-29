Овечкин: у меня старое тело. Нужно всё время отдыхать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отвечая на вопросы перед матчем с «Торонто Мэйпл Лифс» пошутил над своей физической формой.



Начав общаться с журналистами Овечкин спросил, можно ли ему сесть на стул. Получив утвердительный ответ, россиянин ответил: «Спасибо, ребята, спасибо. Старое тело, знаете ли. Нужно все время отдыхать».



Также Овечкин поделился мнением, что необходимо «Торонто» для победы в Кубке Стэнли: «У них есть группа молодых игроков. Надеюсь, они будут учиться. Все зависит от них: хотят они играть на себя или хотят выиграть Кубок Стэнли, и тогда им нужно играть по-другому. Очень полезно, когда группа игроков и тренер долго сохраняется вместе, как это было у „Вашингтона“ и Барри Тротца».

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