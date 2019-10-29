Марков: ряд игроков «Локомотива» младше меня, стараюсь не обращать внимания

Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Марков поделился впечатлениями от гостевого матча с нижегородским «Торпедо» (1:2).
«Плохо, что проиграли, очнулись только в третьем периоде. Не впервые «Локомотив» пропускает первым шайбу. Догонять тяжело. Надо сделать выводы, исключить невынужденные ошибки и стараться играть в свой хоккей с самого начала. Первый период получился для меня тяжёлым в связи с тем, что долго не имел игровой практики. «Торпедо» хорошо катается, и надо было поймать игровой ритм, приноровиться к скоростям. Сейчас состояние нормальное, чувствую себя функционально хорошо. Тренер надеется на меня, и я буду стараться помогать команде выигрывать. Нужно несколько матчей, чтобы окончательно вкатиться, и всё будет нормально.
Стараюсь не обращать внимания на то, что ряд игроков «Локомотива» намного младше меня. У нас молодая команда. У ребят много энергии, и для меня это дополнительная мотивация. Надо тянуться за ними и успевать всё делать, как они. Мы одна команда, и неважно, кому сколько лет», — цитирует Маркова официальный сайт КХЛ.
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