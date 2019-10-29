Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Знарок: давайте не перехваливать Котляревского, эмоций у него было много

Знарок: давайте не перехваливать Котляревского, эмоций у него было много
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с финским «Йокеритом» (4:2).

«Тяжёлая игра для нас, особенно концовка. В первом повели — 2:0, а потом не очень хорошие ошибки были с нашей стороны. Но ребята не упали духом и продолжали играть. Тактически хорошо сыграли. Бились. Все молодцы.

Котляревский хорошо сыграл? Давайте постараемся не перехвалить молодого игрока, потому что эмоций у него сегодня очень много. Но дай бог, чтобы он продолжал в том же духе. Они с Кокаревым сегодня первый раз играли вместе. Но Михаил сам по себе жёсткий игрок, который лезет на ворота, бросает, сминает соперника. Для четвёртого звена это идеально», — цитирует Знарка официальный сайт «Спартака».

«Спартак» одолел «Йокерит», одержав пятую победу подряд
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019