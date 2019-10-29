Знарок: давайте не перехваливать Котляревского, эмоций у него было много

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с финским «Йокеритом» (4:2).



«Тяжёлая игра для нас, особенно концовка. В первом повели — 2:0, а потом не очень хорошие ошибки были с нашей стороны. Но ребята не упали духом и продолжали играть. Тактически хорошо сыграли. Бились. Все молодцы.



Котляревский хорошо сыграл? Давайте постараемся не перехвалить молодого игрока, потому что эмоций у него сегодня очень много. Но дай бог, чтобы он продолжал в том же духе. Они с Кокаревым сегодня первый раз играли вместе. Но Михаил сам по себе жёсткий игрок, который лезет на ворота, бросает, сминает соперника. Для четвёртого звена это идеально», — цитирует Знарка официальный сайт «Спартака».

«Спартак» одолел «Йокерит», одержав пятую победу подряд