Знарок: давайте не перехваливать Котляревского, эмоций у него было много
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с финским «Йокеритом» (4:2).
«Тяжёлая игра для нас, особенно концовка. В первом повели — 2:0, а потом не очень хорошие ошибки были с нашей стороны. Но ребята не упали духом и продолжали играть. Тактически хорошо сыграли. Бились. Все молодцы.
Котляревский хорошо сыграл? Давайте постараемся не перехвалить молодого игрока, потому что эмоций у него сегодня очень много. Но дай бог, чтобы он продолжал в том же духе. Они с Кокаревым сегодня первый раз играли вместе. Но Михаил сам по себе жёсткий игрок, который лезет на ворота, бросает, сминает соперника. Для четвёртого звена это идеально», — цитирует Знарка официальный сайт «Спартака».
«Спартак» одолел «Йокерит», одержав пятую победу подряд
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