Немчинов: лично меня разочаровало решение Кравцова вернуться в «Трактор»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал возвращение форварда Виталия Кравцова в «Трактор» из системы «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Лично меня разочаровало такое решение Виталия. Если ты решил ехать туда, то нужно пробиваться и цепляться за свой шанс. Тем более Кравцов не спонтанно туда отправился, а осознанно. Он ведь в прошлом сезоне не скрывал, что не останется в «Тракторе» и хочет уже сейчас попробовать себя за океаном. Тогда уж надо было отложить отъезд на год-другой. Тем более в его возрасте такая возможность была.

У него и сейчас остался шанс вернуться туда, поскольку «Рейнджерс» явно собирался в будущем делать ставку на Кравцова. Но определённое отношение к нему, скорее всего, эта история сформировала», — приводят слова Немчинова «Известия».