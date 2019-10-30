«Торонто» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 10-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, счёт равный — 3:3.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Третью шайбу гостей на 45-й минуте забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентом выступил Ти Джей Оши. Эта шайба стала для форварда 10-й в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

В течение сезона-2018/19 Александр поднялся на новые позиции по различным статистическим показателям. Он вышел на 13-е место по количеству голов в чемпионатах (658), на четвёртое место по числу голов в большинстве (247), на седьмое место по количеству победных голов (107), на четвёртое место по количеству бросков (5234).