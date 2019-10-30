А. Свечников в матче с «Калгари» забил классный гол в стиле Гранлунда
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу во встрече с «Калгари Флеймз». Россиянин забил в стиле финского нападающего Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк за воротами и занеся шайбу за ленточку. В матче продолжается третий период, счёт — 1:1.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 19-летний хоккеист принял участие в 12 матчах, записав на свой счёт 11 (4+7) баллов при показателе полезности «+3» и десяти минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводит на площадке около 17 минут за матч.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Каролины Харрикейнз».
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