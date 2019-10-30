«Питтсбург» разгромил «Филадельфию», забросив 7 шайб. У Воробьёва «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» победил «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась с разгромным счётом 7:1 (4:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По три балла за результативность в составе победителей набрали: Сидни Кросби (1+2), Доминик Кагун (1+2) и Доминик Симон (1+2). Голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррей отразил 29 бросков из 30.

Единственную шайбу у «Филадельфии» забросил Оскар Линдблом. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 49 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями. Михаил Воробьёв окончил матч с показателем полезности «-3».