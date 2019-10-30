«Питтсбург» разгромил «Филадельфию», забросив 7 шайб. У Воробьёва «-3»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» победил «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась с разгромным счётом 7:1 (4:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
По три балла за результативность в составе победителей набрали: Сидни Кросби (1+2), Доминик Кагун (1+2) и Доминик Симон (1+2). Голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррей отразил 29 бросков из 30.
Единственную шайбу у «Филадельфии» забросил Оскар Линдблом. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 49 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями. Михаил Воробьёв окончил матч с показателем полезности «-3».
НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Шульц (Кагун) – 05:57' (5x5) 2:0 Макканн (Кагун, Раст) – 08:13' (5x5) 3:0 Симон (Кросби) – 08:46' (5x5) 4:0 Кросби (Симон, Летанг) – 14:02' (5x5) 5:0 Гюнцель (Кросби, Симон) – 36:40' (5x5) 6:0 Астон-Риз (Джонсон, Танев) – 37:00' (5x5) 6:1 Линдблом (Кутюрье, Гостисбер) – 41:57' (5x5) 7:1 Кагун (Хёрнквист, Бьюгстад) – 59:53' (5x5)
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