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«Вашингтон» в овертайме победил «Торонто», Овечкин набрал 4 очка

«Вашингтон» в овертайме победил «Торонто», Овечкин набрал 4 очка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «столичных» Александр Овечкин, на счету которого 4 (2+2) очка. Дубль в составе «Вашингтона» оформил Джон Карлсон. Тремя результативными передачами отметился Никлас Бекстрём.

Видео победного гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 18 секунд и нанёс два броска в створ ворот. Дмитрий Орлов набрал 1 (0+1) очко. Форвард «Торонто» Илья Михеев окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Юнссон (Мэттьюс) – 00:40' (5x5)   1:1 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 10:47' (5x5)   1:2 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 27:59' (5x3)   2:2 Мэттьюс (Бэрри, Райлли) – 39:27' (5x5)   3:2 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 41:46' (5x4)   3:3 Овечкин (Оши, Бекстрём) – 44:10' (5x5)   3:4 Овечкин (Орлов, Врана) – 64:00' (5x4)
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