«Вашингтон» в овертайме победил «Торонто», Овечкин набрал 4 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «столичных» Александр Овечкин, на счету которого 4 (2+2) очка. Дубль в составе «Вашингтона» оформил Джон Карлсон. Тремя результативными передачами отметился Никлас Бекстрём.

Видео победного гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 18 секунд и нанёс два броска в створ ворот. Дмитрий Орлов набрал 1 (0+1) очко. Форвард «Торонто» Илья Михеев окончил матч с показателем полезности «-1».