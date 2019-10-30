Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Каапо Какко, Филип Хитил, Адам Фокс и Райан Строум. Результативной передачей отметились Артемий Панарин и Павел Бучневич.

В составе победителей единственный гол забил Никита Кучеров. Защитник гостей Михаил Сергачёв провёл на площадке 22 минуты и 30 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».