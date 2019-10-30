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Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Рейнджерс»

Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Каапо Какко, Филип Хитил, Адам Фокс и Райан Строум. Результативной передачей отметились Артемий Панарин и Павел Бучневич.

В составе победителей единственный гол забил Никита Кучеров. Защитник гостей Михаил Сергачёв провёл на площадке 22 минуты и 30 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 15:44' (5x5)   1:1 Какко (Строум, Панарин) – 29:37' (5x4)   2:1 Хитил (Бучневич) – 52:46' (5x5)   3:1 Фокс (Крайдер, Линдгрен) – 57:24' (5x5)   4:1 Строум – 59:14' (en)
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