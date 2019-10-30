Радулов оформил дубль в матче с «Миннесотой»
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забил третий гол в сезоне. Игрок отличился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд».
Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 4:3 в пользу «Далласа»
Радулов забил гол под занавес второго периода с передачи Тейлора Федуна и Тайлера Сегина. В третьем периоде Радулов отметился голом и результативной передачей. Таким образом, россиянин забросил свою третью шайбу в сезоне. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Радулов провёл 13 матчей, набрав 7 очков (3+4).
Всего в НХЛ российский нападающий сыграл 395 матчей, в которых забил 123 гола и сделал 183 результативные передачи.
Тренер «Далласа»: Радулов должен вернуть себе былую форму
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