Радулов оформил дубль в матче с «Миннесотой»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забил третий гол в сезоне. Игрок отличился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд».

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 4:3 в пользу «Далласа»

Радулов забил гол под занавес второго периода с передачи Тейлора Федуна и Тайлера Сегина. В третьем периоде Радулов отметился голом и результативной передачей. Таким образом, россиянин забросил свою третью шайбу в сезоне. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Радулов провёл 13 матчей, набрав 7 очков (3+4).

Всего в НХЛ российский нападающий сыграл 395 матчей, в которых забил 123 гола и сделал 183 результативные передачи.