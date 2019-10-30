Андрей Свечников сделал дубль во втором матче подряд. У него 12 очков в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» победил «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу команды Рода Бриндамора.

Единственную шайбу в составе «Флэймз» забросил Элиас Линдхольм, а главным героем встречи стал нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. Россиянин провёл на льду 15 минут 21 секунду, нанёс четыре броска, оформил дубль и закончил матч с показателем полезности «+1».

19-летний россиянин сделал дубль во второй матче подряд. Всего в 12 матчах сезона Свечников набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «+4» и 10 штрафных минутах. В среднем за матч Андрей проводит на льду 16 минут и 22 секунды.