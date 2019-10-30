Овечкин эффектно отпраздновал победный гол в матче с «Торонто». Видео реакции

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «столичных» Александр Овечкин, на счету которого 4 (2+2) очка. Россиянин забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Люка Робитайла (668). Российский нападающий эффектно отпраздновал исторический успех.

Видео реакции можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

Следующей целью для российского нападающего является результат Теэму Селянне – 684 гола. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).



Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 18 секунд и нанёс два броска. Дмитрий Орлов набрал 1 (0+1) очко. Форвард «Торонто» Илья Михеев закончил матч с показателем полезности «-1».