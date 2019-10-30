Хет-трик и передача Радулова принесли «Далласу» победу в матче с «Миннесотой»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 14 минут и 59 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Таким образом, «Даллас» одержал четвёртую победу за последние пять матчей. «Миннесота» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.
В следующем матче «Даллас Старз» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Миннесота Уайлд» встретится с «Сент-Луис Блюз».
НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цукер (Стаал) – 02:50' (5x5) 0:2 Стаал (Цуккарелло, Хант) – 17:54' (5x4) 0:3 Сутер (Сперджен, Цукер) – 34:26' (5x4) 1:3 А. Радулов (Федун, Сегин) – 39:12' (5x5) 2:3 Хинц (А. Радулов, Павелски) – 44:09' (5x4) 3:3 Павелски (Хейсканен) – 49:36' (5x5) 4:3 А. Радулов (Хейсканен, Олексяк) – 51:31' (5x5) 5:3 Сегин (Бенн) – 58:20' (5x5) 6:3 А. Радулов (Павелски, Сегин) – 59:30' (en)
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