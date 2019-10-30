Хет-трик и передача Радулова принесли «Далласу» победу в матче с «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 14 минут и 59 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Даллас» одержал четвёртую победу за последние пять матчей. «Миннесота» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Даллас Старз» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Миннесота Уайлд» встретится с «Сент-Луис Блюз».