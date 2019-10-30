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Радулов оформил хет-трик в ворота «Миннесоты», два гола он забил в падении

Радулов оформил хет-трик в ворота «Миннесоты», два гола он забил в падении
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу. В ходе матча «звёзды» уступали со счётом 0:3. Камбэк «Далласа» начал Радулов, забросивший в середине второго периода. При счёте 3:3 Александр отличился вновь, а за 30 секунд до конца матча установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. Два гола в матче он забил в падении.

Видео первого гола Радулова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа»

Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 14 минут и 59 секунд и завершил матч с показателем полезности «+1».

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