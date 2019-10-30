Радулов оформил хет-трик в ворота «Миннесоты», два гола он забил в падении

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу. В ходе матча «звёзды» уступали со счётом 0:3. Камбэк «Далласа» начал Радулов, забросивший в середине второго периода. При счёте 3:3 Александр отличился вновь, а за 30 секунд до конца матча установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. Два гола в матче он забил в падении.
Видео первого гола Радулова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа»
Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 14 минут и 59 секунд и завершил матч с показателем полезности «+1».
- 30 октября 2019
-
06:45
-
06:39
-
06:32
-
06:22
-
06:15
-
06:10
-
06:05
-
05:57
-
05:48
-
05:35
-
05:01
-
04:50
-
04:44
-
04:25
-
04:21
-
03:39
-
03:30
-
03:08
-
02:33
-
01:37
-
01:25
-
00:00
- 29 октября 2019
-
23:52
-
23:33
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:00
-
22:48
-
22:46
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:23