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Эмоции Радулова после победного гола в матче с «Миннесотой». Видео реакции

Эмоции Радулова после победного гола в матче с «Миннесотой». Видео реакции
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу. В ходе матча «звёзды» уступали со счётом 0:3. Камбэк «Далласа» начал Радулов, забросивший в середине второго периода. При счёте 3:3 Александр отличился вновь, а за 30 секунд до конца матча установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

Отметим, что до сегодняшнего матча российский форвард не мог отличиться на протяжении девяти матчей. В ходе сезона Радулов даже опускался в третье звено команды.

Радулов оформил хет-трик в ворота «Миннесоты», два гола он забил в падении
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