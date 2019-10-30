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Робитайл поздравил Овечкина с выходом на 12-е место лучших снайперов НХЛ

Робитайл поздравил Овечкина с выходом на 12-е место лучших снайперов НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Знаменитый левый крайний Люк Робитайл поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на 12-е место по голам за всю историю НХЛ.

«Привет, Алекс! Мои поздравления с тем, что ты побил мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. Много лет ты показываешь удивительный хоккей, и я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов», — отметил Робитайл в своём поздравлении.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) Овечкин набрал 4 очка (2+2). Россиянин забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Люка Робитайла (668).

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