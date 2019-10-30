Кэм Фаулер стал лучшим снайпером «Анахайма» среди защитников в истории клуба

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» в ходе третьего периода обыгрывает «Виннипег Джетс». Команда Далласа Икинса впереди — 5:4.

Первую шайбу «Дакс» в матче забросил Кэм Фаулер. Американец стал лучшим снайпером «Анахайма» среди защитников в истории клуба. Кэм забросил 61-ю шайбу за карьеру в «Анахайме», побив результат Скотта Нидермайера (60).

Видео исторического гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

В составе сборной США 27-летний Фаулер принял участие в Олимпийских играх 2014 года, а также чемпионатах мира 2011 и 2012 годов. В составе молодёжной сборной США стал чемпионом мира 2010 года, а в составе юниорской сборной США — чемпионом мира 2009 года.