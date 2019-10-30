Кэм Фаулер стал лучшим снайпером «Анахайма» среди защитников в истории клуба
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» в ходе третьего периода обыгрывает «Виннипег Джетс». Команда Далласа Икинса впереди — 5:4.
Первую шайбу «Дакс» в матче забросил Кэм Фаулер. Американец стал лучшим снайпером «Анахайма» среди защитников в истории клуба. Кэм забросил 61-ю шайбу за карьеру в «Анахайме», побив результат Скотта Нидермайера (60).
Видео исторического гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
В составе сборной США 27-летний Фаулер принял участие в Олимпийских играх 2014 года, а также чемпионатах мира 2011 и 2012 годов. В составе молодёжной сборной США стал чемпионом мира 2010 года, а в составе юниорской сборной США — чемпионом мира 2009 года.
Контракты Сибрука, Даути и Окпосо — худшие в НХЛ, по версии The Athletic
Читайте также
- 30 октября 2019
-
07:38
-
07:21
-
07:15
-
06:55
-
06:45
-
06:39
-
06:32
-
06:22
-
06:15
-
06:10
-
06:05
-
05:57
-
05:48
-
05:35
-
05:01
-
04:50
-
04:44
-
04:25
-
04:21
-
03:39
-
03:30
-
03:08
-
02:33
-
01:37
-
01:25
-
00:00
- 29 октября 2019
-
23:52
-
23:33
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:00
-
22:48
-
22:46
-
22:36
Партнерский контент