Овечкин: если «Торонто» хочет выиграть Кубок Стэнли, то должен играть по-другому

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал несколько советов «Торонто Мэйпл Лифс» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» все ещё молодая группа парней. Я надеюсь, что они собираются учиться, но это зависит от них, хотят ли они делать это. Если они собираются выиграть Кубок Стэнли, то должны играть по-другому. Нам понадобилось четыре года, чтобы понять, что мы можем это сделать. Мы допускаем ошибки, тренерский штаб допускает ошибки, но затем, когда у нас появилась возможность перейти на новый уровень, мы все собрались и сделали это. Очень помогает, когда вы проходите весь этот путь вместе», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
«Вашингтон» обыграл «Торонто» со счётом 4:3 ОТ. Овечкин набрал 4 очка (2+2). Россиянин забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
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