Баттон: Овечкин — гордый русский, он станет лучшим снайпером в истории НХЛ

Обозреватель канадской телекомпании TSN Крейг Баттон прокомментировал стремление нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина добраться до рекорда НХЛ по забитым голам, который принадлежит знаменитому Уэйну Гретцки.



«Считаю, что Овечкин сможет побить «вечный» рекорд Гретцки по голам в сезоне-2024/25, когда ему исполнится 39 лет. Причин тому несколько. Первая — Овечкин играет практически все матчи, крайне редко отсутствует. У него нет травм, это очень прочный игрок. Причина вторая — он продолжает забивать много. Значительную часть своих шайб он забрасывает в большинстве, а это значит, что у него будут продолжать появляться голевые шансы. И причина третья — ему всё время будут об этом говорить в ближайшие пять сезонов.



Мы знаем, что Александр Овечкин — очень гордый хоккеист и гордый русский парень. Конечно, он будет горд тем, что лучшим снайпером НХЛ всех времён станет российский хоккеист», — отметил Баттон.



Напомним, что Гретцки за свою карьеру забил 894 гола. На счету 34-летнего Овечкина 669 заброшенных шайб.

Овечкин заткнул 20 тысяч канадских фанатов! 4 очка за матч и исторический гол Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.