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Мэттьюс — о советах Овечкина: сколько там раз они проигрывали «Питтсбургу»?

Мэттьюс — о советах Овечкина: сколько там раз они
Мэттьюс — о советах Овечкина: сколько там раз они проигрывали «Питтсбургу»?
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс скептически отнёсся к словам капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о перспективах «кленовых листьев» в плей-офф.

«Скажите, сколько там раз «Вашингтон» проигрывал «Питтсбургу», прежде чем они наконец-то прорвались дальше?», — сказал Мэттьюс в беседе с заокеанскими репортёрами.

Напомним, что ранее Овечкин заявил о незрелости «Торонто».

«Это всё ещё молодая группа парней, и я надеюсь, что они будут учиться. Им самим решать, как именно это делать. Хотят ли они играть за себя, или они хотят выиграть Кубок Стэнли — тогда они должны играть по-другому», — сказал Овечкин до матча с «Мэйпл Лифс», в котором «столичные» одержали победу (4:3 ОТ).

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Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.
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