Мэттьюс — о советах Овечкина: сколько там раз они проигрывали «Питтсбургу»?

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс скептически отнёсся к словам капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о перспективах «кленовых листьев» в плей-офф.



«Скажите, сколько там раз «Вашингтон» проигрывал «Питтсбургу», прежде чем они наконец-то прорвались дальше?», — сказал Мэттьюс в беседе с заокеанскими репортёрами.



Напомним, что ранее Овечкин заявил о незрелости «Торонто».



«Это всё ещё молодая группа парней, и я надеюсь, что они будут учиться. Им самим решать, как именно это делать. Хотят ли они играть за себя, или они хотят выиграть Кубок Стэнли — тогда они должны играть по-другому», — сказал Овечкин до матча с «Мэйпл Лифс», в котором «столичные» одержали победу (4:3 ОТ).