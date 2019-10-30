Овечкин — первая звезда дня в НХЛ, Свечников — вторая

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших спортсменов прошедшего игрового дня.



Первой звездой признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) 34-летний российский форвард забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.



Второй звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. Во встрече с «Калгари Флэймз» (2:1) 19-летний хоккеист оформил дубль. Россиянин отметился эффектным голом в стиле Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк за воротами и переправив её в сетку.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ник Бонино, забросивший три шайбы в победном матче с «Чикаго Блэхкхоукс» (3:0).

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