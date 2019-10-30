Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин — первая звезда дня в НХЛ, Свечников — вторая

Овечкин — первая звезда дня в НХЛ, Свечников — вторая
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших спортсменов прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) 34-летний российский форвард забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Второй звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. Во встрече с «Калгари Флэймз» (2:1) 19-летний хоккеист оформил дубль. Россиянин отметился эффектным голом в стиле Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк за воротами и переправив её в сетку.

Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ник Бонино, забросивший три шайбы в победном матче с «Чикаго Блэхкхоукс» (3:0).

Америка кайфует от гола Свечникова! Сотворил шедевр броском из-за ворот
Молодой россиянин обманул вратаря и послал шайбу в сетку броском из-за ворот.
Овечкин заткнул 20 тысяч канадских фанатов! 4 очка за матч и исторический гол
Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019