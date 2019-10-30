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«Раздевалка» «Каролины» бурно поздравила Свечникова с дублем в ворота «Калгари»

«Раздевалка» «Каролины» бурно поздравила Свечникова с дублем в ворота «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» победил «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу команды Рода Бриндамора.

Единственную шайбу в составе «Флэймз» забросил Элиас Линдхольм, а главным героем встречи стал нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. Россиянин провёл на льду 15 минут 21 секунду, нанёс четыре броска, оформил дубль и закончил матч с показателем полезности «+1».

По окончании встречи Свечников удостоился поздравлений от игроков, тренерского штаба и персонала команды.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Каролины».

В нынешнем сезоне Свечников провёл 12 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 (5+7) очков.

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