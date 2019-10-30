Sportsnet: Овечкин — идеальный человек для молодёжи «Торонто», чтобы слушать

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Крис Джонстон прокомментировал слова капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что хоккеистам «Торонто Мэйпл Лифс» необходимо учиться и изменить свою игру, если они хотят выиграть Кубок Стэнли.



«Овечкин предложил удивительно честную критику «Торонто», ведь он не сказал ничего нового по сравнению с высказываниями наставника «Мэйпл Лифс» Майка Бэбкока. Учитывая, кто такой Овечкин и через что он прошёл, прежде чем выиграть свой Кубок Стэнли две весны назад, вероятно, он — идеальный голос для молодёжи «Торонто», чтобы слушать. Как можно это проигнорировать? Кстати, Бэбкок именно так и посмотрел на эту ситуацию. И хотя он сказал, что слова Овечкина могут ранить ваши чувства, обиженным он не был. В «Торонто» слова Овечкина интерпретировали как удар. Но, вероятно, это следовало бы рассматривать как констатацию факта», — отметил Джонстон.

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