Рирден: Овечкин — единственный в своём роде. Он удивляет даже одноклубников

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру капитана команды Александра Овечкина в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ). 34-летний россиянин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.



«У Ови удивительная карьера. Ни для кого не секрет, как он забивает голы, но при этом его очень сложно остановить. Овечкин — единственный в своём роде. Он продолжает удивлять не только хоккейных болельщиков по всему миру, но и игроков «Вашингтона». Овечкин делает особенные вещи, поскольку даже одноклубники порой удивлённо качают головой на скамейке. В такие моменты понимаешь, какого уважения заслуживает этот хоккеист», — приводит слова Рирдена Washington Post.



В нынешнем сезоне Овечкин забросил 11 шайб и отдал 7 результативных передач в 14 матчах регулярного чемпионата.

Овечкин заткнул 20 тысяч канадских фанатов! 4 очка за матч и исторический гол Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.