Овечкин — о дубле в матче с «Торонто»: моя задача — забрасывать шайбы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ). 34-летний форвард столичной команды забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.



Россиянин забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Люка Робитайла (668). Следующей целью для нападающего является результат Теэму Селянне — 684 гола. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).



«Моя задача — наносить броски, забрасывать шайбы и создавать моменты. Очевидно, ребята знают, что если я открыт, то нахожусь на ударной позиции. Если я прикрыт, значит у других игроков появляется больше свободного пространства. Именно по этой причине нам удаётся забивать так много голов. Победный гол? Парни пытались вывести меня на ударную позицию. Им это удалось, а я нанёс хороший бросок», — сказал Овечкин репортёрам после матча.

Овечкин заткнул 20 тысяч канадских фанатов! 4 очка за матч и исторический гол Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.