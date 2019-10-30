Овечкин — о дубле в матче с «Торонто»: моя задача — забрасывать шайбы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ). 34-летний форвард столичной команды забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
Россиянин забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Люка Робитайла (668). Следующей целью для нападающего является результат Теэму Селянне — 684 гола. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).
«Моя задача — наносить броски, забрасывать шайбы и создавать моменты. Очевидно, ребята знают, что если я открыт, то нахожусь на ударной позиции. Если я прикрыт, значит у других игроков появляется больше свободного пространства. Именно по этой причине нам удаётся забивать так много голов. Победный гол? Парни пытались вывести меня на ударную позицию. Им это удалось, а я нанёс хороший бросок», — сказал Овечкин репортёрам после матча.
- 30 октября 2019
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