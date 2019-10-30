Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Назаров — об успехе россиян в НХЛ: от них ждут этого, а не разговоров о политике

Назаров — об успехе россиян в НХЛ: от них ждут этого, а не разговоров о политике
Хоккей / НХЛ 0

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал успешное выступление российских хоккеистов по итогам очередного игрового дня в НХЛ.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ), форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил две шайбы во встрече с «Калгари Флэймз» (2:1), а нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов набрал 4 (3+1) очка в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:3).

«Российские хоккеисты показали мастер-класс. Вот чего ждут от наших игроков, а не разговоров о политике. Наши парни буквально взорвали игровой день своей игрой! Русский хоккей — это как русский балет, наша визитная карточка. Так что рад и за Свечникова, и за Радулова, и за Овечкина. Ребята доказывают, что не зря в их воспитание на родине вкладывали столько средств и денег. Теперь с нетерпением жду хет-трика от Артемия Панарина», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Крутой камбэк «Далласа» с 0:3! У Радулова хет-трик и шикарный гол в падении
Россиянин разбудил в себе зверя и провёл лучший матч в сезоне.
Америка кайфует от гола Свечникова! Сотворил шедевр броском из-за ворот
Молодой россиянин обманул вратаря шикарным приёмом, а ещё через три минуты принёс «Каролине» победу.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019