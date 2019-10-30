Назаров — об успехе россиян в НХЛ: от них ждут этого, а не разговоров о политике

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал успешное выступление российских хоккеистов по итогам очередного игрового дня в НХЛ.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ), форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил две шайбы во встрече с «Калгари Флэймз» (2:1), а нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов набрал 4 (3+1) очка в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:3).
«Российские хоккеисты показали мастер-класс. Вот чего ждут от наших игроков, а не разговоров о политике. Наши парни буквально взорвали игровой день своей игрой! Русский хоккей — это как русский балет, наша визитная карточка. Так что рад и за Свечникова, и за Радулова, и за Овечкина. Ребята доказывают, что не зря в их воспитание на родине вкладывали столько средств и денег. Теперь с нетерпением жду хет-трика от Артемия Панарина», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 30 октября 2019
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