Овечкин стал самым результативным левым крайним нападающим в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по голам в истории Национальной хоккейной лиги среди левых крайних нападающих.



В очередном матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) россиянин забросил две шайбы. На счету 34-летнего россиянина 669 результативных бросков — он вышел на первое место среди хоккеистов своего амплуа. Овечкин обошёл Люка Робитайла, на счету которого 668 заброшенных шайб.



Россиянин занимает 12-е место в истории НХЛ по голам. Впереди него располагаются только центральные и правые крайние нападающие.



Следующей целью для российского нападающего является результат Теэму Селянне – 684 гола. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

Овечкин заткнул 20 тысяч канадских фанатов! 4 очка за матч и исторический гол Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.