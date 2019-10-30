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Овечкин стал самым результативным левым крайним нападающим в истории НХЛ

Овечкин стал самым результативным левым крайним нападающим в истории НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по голам в истории Национальной хоккейной лиги среди левых крайних нападающих.

В очередном матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) россиянин забросил две шайбы. На счету 34-летнего россиянина 669 результативных бросков — он вышел на первое место среди хоккеистов своего амплуа. Овечкин обошёл Люка Робитайла, на счету которого 668 заброшенных шайб.

Россиянин занимает 12-е место в истории НХЛ по голам. Впереди него располагаются только центральные и правые крайние нападающие.

Следующей целью для российского нападающего является результат Теэму Селянне – 684 гола. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

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Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.
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