Жена Тарасенко — об операции мужа: ему даже не нужен костюм на Хэллоуин

Жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в социальных сетях фотографию с мужем, который перенёс операцию на плече.



Россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2). По оценкам специалистов, на восстановление Тарасенко потребуется примерно пять месяцев.



«Ему даже не нужен костюм на Хэллоуин. Операция прошла хорошо. Спасибо всем за поддержку! Сейчас время восстанавливаться», — подписала снимок супруга хоккеиста.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Яны Тарасенко.



В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне российский форвард выиграл Кубок Стэнли в составе «Блюз».