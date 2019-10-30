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Жена Тарасенко — об операции мужа: ему даже не нужен костюм на Хэллоуин

Жена Тарасенко — об операции мужа: ему даже не нужен костюм на Хэллоуин
Хоккей / НХЛ 0

Жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в социальных сетях фотографию с мужем, который перенёс операцию на плече.

Россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2). По оценкам специалистов, на восстановление Тарасенко потребуется примерно пять месяцев.

«Ему даже не нужен костюм на Хэллоуин. Операция прошла хорошо. Спасибо всем за поддержку! Сейчас время восстанавливаться», — подписала снимок супруга хоккеиста.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Яны Тарасенко.

В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне российский форвард выиграл Кубок Стэнли в составе «Блюз».

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