СКА-1946 установил рекорд МХЛ по продолжительности победной серии

В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги СКА-1946 одолел на выезде «Сахалинских акул». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу питерского клуба.



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После двух периодов гости проигрывали с разницей в две шайбы. Сначала питерскую команду точным броском огорчил Александр Баранов, реализовавший большинство, а затем отличился Виктор Башлаев. В заключительной двадцатиминутке «армейцы» сумели трижды огорчить хозяев стараниями Михаила Козлова, Александра Гордина (в большинстве) и Алексея Цыплакова.



СКА-1946 выиграл 21-й матч кряду, благодаря чему побил рекорд «Омских Ястребов» сезона-2013/14 по продолжительности победной серии.