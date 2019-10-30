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Жиру — о 1:7 с «Питтсбургом»: это просто позор, всё начинается с ветеранов

Жиру — о 1:7 с «Питтсбургом»: это просто позор, всё начинается с ветеранов
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:7).

«То, как мы играем, это просто позор. Всё начинается с ветеранов. Мне надо играть лучше. Ветеранам надо играть лучше. Мы должны подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Жиру официальный сайт НХЛ.

По три балла за результативность в составе победителей набрали: Сидни Кросби (1+2), Доминик Кагун (1+2) и Доминик Симон (1+2). Голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррей отразил 29 бросков из 30.

Единственную шайбу у «Филадельфии» забросил Оскар Линдблом. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 49 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями. Михаил Воробьёв окончил матч с показателем полезности «-3».

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