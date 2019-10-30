Кожевников: или народ «Автомобилиста» разучился играть, или плавит тренера

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о проблемах «Автомобилиста». Уральский клуб проиграл семь матчей подряд.
«Не могу понять, что происходит в Екатеринбурге. У команды качественный состав, одна из лучших линий легионеров в лиге, но результаты в последнее время просто провальные. Год назад команду тащил вратарь Коварж, сейчас он не узнаваем. Как и капитан Доус, который, по идее, один из самых опасных снайперов лиги.
Тут всё просто: или народ в «Автомобилисте» играть разучился, или плавит тренера. Просто так такие серии не возникают. Не могу поверить, что звёзды «Автомобилиста» разучились играть. Значит, ближе к истине вариант номер два. Год назад Мартемьянов с ней справлялся, сейчас — нет. Вероятно, синдром второго сезона. Но я соглашусь с тем, что Екатеринбургу необходим жёсткий тренер, который закрутит гайки», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.
- 30 октября 2019
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