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Бэрри — о словах Овечкина: в «Торонто» нет индивидуалистов, мы найдём свой путь

Бэрри — о словах Овечкина: в «Торонто» нет индивидуалистов, мы найдём свой путь
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Тайсон Бэрри прокомментировал слова капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что игрокам «кленовых листьев» придётся изменить стиль своей игры, если они хотят выиграть Кубок Стэнли.

«Мы знаем, что «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли два года назад. Но я не думаю, что у нас есть индивидуалисты, которые озабочены только своей статистикой. У нас отличная, сплочённая команда. Мы найдём свой путь к победе», — приводит слова Бэрри телекомпания CBC.

«Это всё ещё молодая группа парней, и я надеюсь, что они будут учиться. Им самим решать, как именно это делать. Хотят они играть за себя или они хотят выиграть Кубок Стэнли — тогда они должны играть по-другому», — сказал Овечкин до матча с «Мэйпл Лифс».

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