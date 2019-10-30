Бэрри — о словах Овечкина: в «Торонто» нет индивидуалистов, мы найдём свой путь
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Тайсон Бэрри прокомментировал слова капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что игрокам «кленовых листьев» придётся изменить стиль своей игры, если они хотят выиграть Кубок Стэнли.
«Мы знаем, что «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли два года назад. Но я не думаю, что у нас есть индивидуалисты, которые озабочены только своей статистикой. У нас отличная, сплочённая команда. Мы найдём свой путь к победе», — приводит слова Бэрри телекомпания CBC.
«Это всё ещё молодая группа парней, и я надеюсь, что они будут учиться. Им самим решать, как именно это делать. Хотят они играть за себя или они хотят выиграть Кубок Стэнли — тогда они должны играть по-другому», — сказал Овечкин до матча с «Мэйпл Лифс».
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Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.
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