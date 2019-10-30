Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин: не было мыслей отказаться от российского гражданства и игры за сборную

Малкин: не было мыслей отказаться от российского г
Малкин: не было мыслей отказаться от российского гражданства и игры за сборную
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал скандал, появившийся после информации о наличии у него американского паспорта.

«У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную. Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока. Именно это является показателем моего отношения к Родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, в социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более девяти месяцев в году.

Обиды я ни на кого не держу. Возможно, всё это из-за плохой информированности и из-за негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В ответ я могу сделать одно — сосредоточиться на хоккее. Чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страну», — цитирует Малкина РИА «Новости».

«США – мой второй дом». Почему американский паспорт Малкина – это нормально
Говорить про отсутствие патриотизма и предательство просто глупо.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019