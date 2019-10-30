Малкин: не было мыслей отказаться от российского гражданства и игры за сборную

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал скандал, появившийся после информации о наличии у него американского паспорта.



«У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную. Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока. Именно это является показателем моего отношения к Родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, в социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более девяти месяцев в году.



Обиды я ни на кого не держу. Возможно, всё это из-за плохой информированности и из-за негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В ответ я могу сделать одно — сосредоточиться на хоккее. Чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страну», — цитирует Малкина РИА «Новости».

«США – мой второй дом». Почему американский паспорт Малкина – это нормально Говорить про отсутствие патриотизма и предательство просто глупо.