«Трактор» — «Динамо» Мн: Кравцов дебютирует после возвращения в КХЛ

Стали известны составы челябинского «Трактора» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 30 октября, начало матча — в 17:00 мск.



В составе «Трактора» дебютирует после возвращения из «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий Виталий Кравцов.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Сергиенко — Виртанен, Тертышный — Седлак — Кравцов;

Калинин — Шепелев, Авцин — Малыхин — Лисин;

Меньшиков — Карпухин, Коньков — Карлин — Косов;

Бородкин, Терещенко, Гришаков — Мансуров — Шолохов.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Толопило);

Готовец — Ерёменко, Принс — Спунер — Степанов;

Денисов — Евенко, А. Костицын — Шор — Демков;

Знахаренко — Крыскин, Мартынов — Ковыршин — Феоктистов;

Павлович, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.