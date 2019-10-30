«Трактор» — «Динамо» Мн: Кравцов дебютирует после возвращения в КХЛ

Стали известны составы челябинского «Трактора» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 30 октября, начало матча — в 17:00 мск.
В составе «Трактора» дебютирует после возвращения из «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий Виталий Кравцов.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Сергиенко — Виртанен, Тертышный — Седлак — Кравцов;
Калинин — Шепелев, Авцин — Малыхин — Лисин;
Меньшиков — Карпухин, Коньков — Карлин — Косов;
Бородкин, Терещенко, Гришаков — Мансуров — Шолохов.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Толопило);
Готовец — Ерёменко, Принс — Спунер — Степанов;
Денисов — Евенко, А. Костицын — Шор — Демков;
Знахаренко — Крыскин, Мартынов — Ковыршин — Феоктистов;
Павлович, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.
- 30 октября 2019
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