Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

NBC Sports: Овечкина и «Вашингтон» тоже бросало в крайности, пока не выиграли

NBC Sports: Овечкина и «Вашингтон» тоже бросало в крайности, пока не выиграли
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель телекомпании NBC Sports Джеймс О'Брайен прокомментировал нашумевшее заявление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что хоккеистам «Торонто Мэйпл Лифс» нужно многому научиться для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

«Алекс Овечкин был тем, кто шелестел перьями перед матчем с «Торонто». Майк Бэбкок признал, что слова россиянина, вероятно, заденут игроков «Мэйпл Лифс», но они могут стать частью процесса обучения. Конечно, можно долго спорить о том, насколько должны измениться «кленовые листь» и как они должны это сделать. Должны ли они встать на тропу, которая ведёт к улучшению игры в обороне, или они полностью охватят свои таланты в нападении?

Овечкин прошёл подобные эксперименты на собственном опыте. Уже многие забыли, сколько прошли «столичные» со времён Брюса Будро до выигрыша Кубка Стэнли. «Вашингтон» тоже бросало в крайность, особенно, когда тренером был Дейл Хантер. И лишь затем было найдено оптимальное сочетание. Не повредило и то, что клуб нашёл других, лучших игроков, которые помогали Овечкину и Бекстрёму. Так что дебаты о поиске баланса между надёжной защитой и агрессивной атакой так поляризованы, как и обсуждения силовых приёмов Тома Уилсона», — отмечает О'Брайен.

Овечкин заткнул 20 тысяч канадских фанатов! 4 очка за матч и исторический гол
Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019