NBC Sports: Овечкина и «Вашингтон» тоже бросало в крайности, пока не выиграли

Обозреватель телекомпании NBC Sports Джеймс О'Брайен прокомментировал нашумевшее заявление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что хоккеистам «Торонто Мэйпл Лифс» нужно многому научиться для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли.
«Алекс Овечкин был тем, кто шелестел перьями перед матчем с «Торонто». Майк Бэбкок признал, что слова россиянина, вероятно, заденут игроков «Мэйпл Лифс», но они могут стать частью процесса обучения. Конечно, можно долго спорить о том, насколько должны измениться «кленовые листь» и как они должны это сделать. Должны ли они встать на тропу, которая ведёт к улучшению игры в обороне, или они полностью охватят свои таланты в нападении?
Овечкин прошёл подобные эксперименты на собственном опыте. Уже многие забыли, сколько прошли «столичные» со времён Брюса Будро до выигрыша Кубка Стэнли. «Вашингтон» тоже бросало в крайность, особенно, когда тренером был Дейл Хантер. И лишь затем было найдено оптимальное сочетание. Не повредило и то, что клуб нашёл других, лучших игроков, которые помогали Овечкину и Бекстрёму. Так что дебаты о поиске баланса между надёжной защитой и агрессивной атакой так поляризованы, как и обсуждения силовых приёмов Тома Уилсона», — отмечает О'Брайен.
- 30 октября 2019
-
16:40
-
16:33
-
16:09
-
16:04
-
15:51
-
15:37
-
15:35
-
14:51
-
14:23
-
14:00
-
13:35
-
13:20
-
13:02
-
12:41
-
12:29
-
12:11
-
12:00
-
11:45
-
11:23
-
11:00
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:56
-
08:43
-
08:33
-
08:28
-
08:18
-
07:49
-
07:38
-
07:21