Маклеллан: хотим, чтобы Овечкин завершил карьеру на хорошей ноте в «Вашингтоне»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о будущем нападающего Александра Овечкина и оценил голкипера Илью Самсонова.



«Мы хотим, чтобы Овечкин завершил карьеру на хорошей ноте в «Вашингтоне». Он — важная часть организации и нашего хоккейного рынка. Он рос с «Вашингтоном» как в уровне игры, так и в плане развития франшизы. Мы хотим, чтобы ему было комфортно.



Рано говорить о его будущем. Я думаю, многое будет зависеть от его физического состояния. Я думаю, победа в Кубке Стэнли сделала его более спокойным, снизила давление. Он женился, родился ребёнок, Овечкин завоевал Кубок Стэнли. Все эти вещи, я думаю, являются фактором того, как он завершит карьеру.



Самсонов — одарённый игрок. У него есть множество качеств, которые вы хотели бы видеть во вратаре. Он спокоен и уверен в себе. Плюс он всерьёз настроен учиться новому. Он быстро впитывает всё и тут же применяет это в деле», — цитирует функционера The Athletic.

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