«Ак Барс» — «Адмирал»: в воротах хозяев сыграет Билялов

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 30 октября, начало матча — в 19:30 мск.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Ожиганов, Галиев — Э.Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Фрэттин — Основин — Ли;

Журавлёв, Воеводин, Кара — Глухов — Фисенко.



«Адмирал»:



Красоткин (Олкинуора);

Альмквист — Осипов, Коннов — Вихарев — Бакош;

Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Ибатуллин, Дельнов, Лисин — Петров — Бутузов.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20