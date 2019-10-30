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«Ак Барс» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
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«Ак Барс» — «Адмирал»: в воротах хозяев сыграет Билялов

«Ак Барс» — «Адмирал»: в воротах хозяев сыграет Билялов
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 30 октября, начало матча — в 19:30 мск.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Ожиганов, Галиев — Э.Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Фрэттин — Основин — Ли;
Журавлёв, Воеводин, Кара — Глухов — Фисенко.

«Адмирал»:

Красоткин (Олкинуора);
Альмквист — Осипов, Коннов — Вихарев — Бакош;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Ибатуллин, Дельнов, Лисин — Петров — Бутузов.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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