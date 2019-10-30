«Витязь» — СКА: Самонов вновь не попал в заявку хозяев

Стали известны составы подмосковного «Витязя» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Подольске состоится сегодня, 30 октября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В заявку СКА вновь не попал голкипер Александр Самонов, недавно перешедший из «Витязя».



«Витязь»:



Ежов (Кочетков);

Ержабек — Епишин, Макеев — Бывальцев — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;

Головков — Воронков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;

Шинкевич, Монс — Моисеев — Артюхин.



СКА:



Хелльберг (Мельничук);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;

Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников — Белов, Карпов — Кемппайнен — Плотников;

Земчёнок — Галенюк, Якупов — Каблуков — Кетов.