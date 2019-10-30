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«Витязь» — СКА: Самонов вновь не попал в заявку хозяев

«Витязь» — СКА: Самонов вновь не попал в заявку хозяев
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны составы подмосковного «Витязя» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Подольске состоится сегодня, 30 октября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В заявку СКА вновь не попал голкипер Александр Самонов, недавно перешедший из «Витязя».

«Витязь»:

Ежов (Кочетков);
Ержабек — Епишин, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;
Головков — Воронков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;
Шинкевич, Монс — Моисеев — Артюхин.

СКА:

Хелльберг (Мельничук);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;
Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;
Рукавишников — Белов, Карпов — Кемппайнен — Плотников;
Земчёнок — Галенюк, Якупов — Каблуков — Кетов.

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