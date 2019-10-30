Малкин приступил к тренировкам с полным контактом

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин приступил к полноценным ледовым тренировкам с полным контактом, информирует Pens Inside Scoop в «Твиттере».



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



В середине октября сообщалось, что Евгений пропустит месяц из-за травмы нижней части тела.



Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.



В этом сезоне Малкин провёл два матча в регулярном чемпионате НХЛ и отметился одним результативным броском при показателе полезности «+1».

«Драка девочек». Кросби пытался драться, а Малкин получил глупую травму «Питтсбург» разгромил «Коламбус», а лидеры «пингвинов» закончили встречу с разным настроением.