Михеева передвинули в третье звено «Торонто»
Стали известны сочетания звеньев на тренировке клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэйв Маккарти. В состав после травмы вернулся нападающий Джон Таварес, российский форвард Илья Михеев переместился из второго звена в третье.
Сочетания форвардов «Торонто» на тренировке:
Юнссон — Мэттьюс — Нюландер;
Мур — Таварес — Марнер;
Михеев — Керфут — Капанен;
Тимашов — Шор — Готье.
В нынешнем сезоне Илья принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт четыре заброшенные шайбы и шесть голевых передач. Михеев получил большую популярность в Северной Америке после того, как в одном из первых интервью удивился, что в Канаде не любят есть суп.
Кузнецов: Михеев как собака — на английском понимает, но говорить не может
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