Михеева передвинули в третье звено «Торонто»

Стали известны сочетания звеньев на тренировке клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэйв Маккарти. В состав после травмы вернулся нападающий Джон Таварес, российский форвард Илья Михеев переместился из второго звена в третье.



Сочетания форвардов «Торонто» на тренировке:



Юнссон — Мэттьюс — Нюландер;

Мур — Таварес — Марнер;

Михеев — Керфут — Капанен;

Тимашов — Шор — Готье.



В нынешнем сезоне Илья принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт четыре заброшенные шайбы и шесть голевых передач. Михеев получил большую популярность в Северной Америке после того, как в одном из первых интервью удивился, что в Канаде не любят есть суп.

Кузнецов: Михеев как собака — на английском понимает, но говорить не может