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Лисин: приятно, что болельщики «Трактора» скандировали моё имя

Лисин: приятно, что болельщики «Трактора» скандировали моё имя
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Энвер Лисин поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (4:1). Форвард отметился дублем.

«Спасибо большое всем ребятам, они помогли вписаться в команду. Приятно, что болельщики скандировали моё имя, мы играем для болельщиков, они заслужили хорошую игру от нас. Будем стараться и дальше играть активно, забивать и выигрывать. Провели хорошо все шестьдесят минут, серьёзно настраивались, у нас была тяжёлая серия поражений, отступать было некуда.

Мой 500-й матч в КХЛ? Приятно, конечно. Играл ведь ещё в Суперлиге за «Ак Барс». Первый матч не вспомню, а вот первую шайбу забросил «Молоту-Прикамье». Оглядываясь назад, понимаешь, что было много матчей, и весь этот опыт нужно взять с собой, прогрессировать и двигаться дальше», — передаёт слова Лисина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» победил минское «Динамо», Лисин оформил дубль
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