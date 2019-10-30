Лисин: приятно, что болельщики «Трактора» скандировали моё имя

Нападающий «Трактора» Энвер Лисин поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (4:1). Форвард отметился дублем.
«Спасибо большое всем ребятам, они помогли вписаться в команду. Приятно, что болельщики скандировали моё имя, мы играем для болельщиков, они заслужили хорошую игру от нас. Будем стараться и дальше играть активно, забивать и выигрывать. Провели хорошо все шестьдесят минут, серьёзно настраивались, у нас была тяжёлая серия поражений, отступать было некуда.
Мой 500-й матч в КХЛ? Приятно, конечно. Играл ведь ещё в Суперлиге за «Ак Барс». Первый матч не вспомню, а вот первую шайбу забросил «Молоту-Прикамье». Оглядываясь назад, понимаешь, что было много матчей, и весь этот опыт нужно взять с собой, прогрессировать и двигаться дальше», — передаёт слова Лисина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 30 октября 2019
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