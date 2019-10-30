Спунер: я никак не могу отличиться, хотя сыграл уже три матча за «Динамо»
Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер подвёл итоги проигранного матча с «Трактором» (1:4).
«Мы снова не можем забить, я тоже никак не могу отличиться, хотя играю уже третий матч за «Динамо». Мы допустили несколько ключевых ошибок, которые привели к пропущенным шайбам. То, что мы проигрываем, это плохо. Мы продолжим делать свою работу, и благодаря этому сможем добиться результата и прервать серию поражений. Нам нужно быть сплочёнными, поддерживать друг друга, и ситуация изменится.
КХЛ – мастеровитая лига, здесь команды много времени уделяют обороне. Много счетов 3:2, 2:1. КХЛ сильно отличается от шведской лиги, в которой я играл», — передаёт слова Спунера корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
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