Спунер: я никак не могу отличиться, хотя сыграл уже три матча за «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер подвёл итоги проигранного матча с «Трактором» (1:4).



«Мы снова не можем забить, я тоже никак не могу отличиться, хотя играю уже третий матч за «Динамо». Мы допустили несколько ключевых ошибок, которые привели к пропущенным шайбам. То, что мы проигрываем, это плохо. Мы продолжим делать свою работу, и благодаря этому сможем добиться результата и прервать серию поражений. Нам нужно быть сплочёнными, поддерживать друг друга, и ситуация изменится.



КХЛ – мастеровитая лига, здесь команды много времени уделяют обороне. Много счетов 3:2, 2:1. КХЛ сильно отличается от шведской лиги, в которой я играл», — передаёт слова Спунера корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.