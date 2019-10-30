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«Нефтехимик» второй раз подряд сделал камбэк и победил «Амур»

«Нефтехимик» второй раз подряд сделал камбэк и победил «Амур»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке оказался сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 4:3 Б. «Нефтехимик» одержал седьмую победу подряд. В прошлом матче «волки» отыгрались с 0:3 и победили «Адмирал» (4:3).

Команда гостей отлично провела первый период, забросив две шайбы усилиями Александра Горшкова и Игоря Руденкова. На 25-й минуте подопечные Вячеслава Буцаева сократили разрыв в счёте, гол в актив записал Йонас Энлунд. В концовке второго периода «Амур» забил вновь, автором гола стал Томаш Зогорна. На 53-й минуте «Нефтехимик» забросил вторую шайбу усилиями Ильдара Шиксатдарова. За 73 секунды до конца основного времени хозяева восстановили равновесие на табло, гол забил Якоб Берглунд. Овертайм прошёл без голов, в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок реализовал Ильдар Шиксатдаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Горшков (Ушенин Владислав) – 00:41' (5x5)   0:2 Руденков – 09:29' (5x5)   1:2 Энлунд (Берглунд) – 24:33' (5x5)   1:3 Зогорна (Зогорна, Йордан) – 38:08' (5x5)   2:3 Шиксатдаров (Брынцев) – 52:50' (5x5)   3:3 Берглунд (Сергеев) – 58:47' (6x5)   4:3 Шиксатдаров – 65:00' (ПБ)
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