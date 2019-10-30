«Нефтехимик» второй раз подряд сделал камбэк и победил «Амур»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке оказался сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 4:3 Б. «Нефтехимик» одержал седьмую победу подряд. В прошлом матче «волки» отыгрались с 0:3 и победили «Адмирал» (4:3).



Команда гостей отлично провела первый период, забросив две шайбы усилиями Александра Горшкова и Игоря Руденкова. На 25-й минуте подопечные Вячеслава Буцаева сократили разрыв в счёте, гол в актив записал Йонас Энлунд. В концовке второго периода «Амур» забил вновь, автором гола стал Томаш Зогорна. На 53-й минуте «Нефтехимик» забросил вторую шайбу усилиями Ильдара Шиксатдарова. За 73 секунды до конца основного времени хозяева восстановили равновесие на табло, гол забил Якоб Берглунд. Овертайм прошёл без голов, в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок реализовал Ильдар Шиксатдаров.